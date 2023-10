Ad Alassio tre giorni dedicati ai veicoli militari storici ed auto d’epoca

E’ uno degli eventi più attesi d’autunno in Riviera. Nel weekend, organizzato da IMVCC in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori e del Comune di Alassio, torna ad Alassio il raduno dei veicoli militari storici ed auto d’epoca. Una mostra scambio capace di attirare l’attenzione di appassionati non solo dalla Liguria ma anche dalle province piemontesi e lombarde. Quella in programma quest’anno è la terza edizione. Si comincia venerdì 6 ottobre alle 14 con il benvenuto ai partecipanti, la sistemazione dei veicoli in piazza Partigiani con il mercatino in piazza del Municipio. Alle 20,30 la cena all’Hotel Aida (serata libera). Nutrita la giornata di sabato 7 ottobre. Alle 8,30 partenza da Alassio per Villanova d’Albenga. Sosta presso la sede del club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori e pausa caffè. Inizio doppio percorso sterrato o asfaltato a scelta. Primo percorso asfaltato Pieve di Teco, Acquetico, Mendatica. Quindi ricongiungimento con percorso sterrato. Alle 12,30 pranzo presso La Vecchia Partenza a Monesi di Triora. Alle 14,30 rientro ad Alassio. Alle 16,30 mostra statica in piazza Partigiani con conducente (oppure solo macchina obbligatoria), alle 20,30 cena di gala in uniforme (facoltativo) presso il ristorante dell’Hotel Aida. Domenica 8 ottobre, ultimo giorno di raduno, la giornata inizierà alle 9 con la sistemazione dei veicoli in piazza Partigiani per la sfilata. Tra le 10 e le 12 la tradizionale sfilata per le vie cittadine, lungomare, visita al porto e città. Alle 12,30 pranzo di commiato presso l’Hotel Aida. E’ possibile ricevere informazioni dettagliate sul raduno chiamando i numeri 0171-758179, 339-7151185, 391 3952676 email lori@3nt.net oppure Ruote d’Epoca 370.3103102 – 0182.580508 email info@ruotedepoca.it

Informazioni sull'autore del post