A12, furgone a fuoco: salvi il conducente e un cavallo ma 6 km di coda a Rapallo

Un furgone che trasportava un cavallo è andato a fuoco sulla A12 all’altezza di Rapallo per cause da accertare. In salvo il conducente e l’animale, distrutto il mezzo. Nel tratto interessato si sono formati fino al 6 km di coda, si è viaggiato a lungo su una sola corsia per consentire i soccorsi.

