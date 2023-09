Salone Nautico, boom di visitatori per l’edizione 2023. Presidente Toti: “Successo frutto della sinergia tra pubblico e privato

“Il Salone 2023, oltre ad aver incassato uno straordinario successo di pubblico, ha ottenuto anche un altro risultato: l’aver cementato il suo legame con la città di Genova, con le sue imprese e il suo tessuto commerciale. Oggi tutto quello che ha rappresentato una debolezza o una ferita nel recente passato è diventato una leva per fare uno scatto di qualità come mai si era visto, non solo qui, ma in nessun comparto e in nessuna città di questo Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi alla conferenza stampa di conclusione della 63esima edizione del Salone Nautico.

“Lo dimostra la visita del presidente Meloni, arrivata qui con tanti ministri del suo Governo: non era mai successo che dentro il Salone organizzato da Confindustria Natica si celebrassero al tempo stesso una crescita a due cifre, un quartiere completamente rigenerato disegnato dalla matita di Renzo Piano e la firma con il premier del primo accordo in Italia per utilizzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione. L’abbiamo siglato qui, al Salone Nautico – continua il presidente Toti – per sottolineare la comunione di intenti tra i diversi livelli istituzionali e il mondo produttivo: basta sentire le testimonianze degli imprenditori protagonisti di questo Salone, a partire da quei top player per fatturato che pochi anni fa cercavano di andar via da Genova e che oggi si domandano come crescere ancora e investire qui. Questo credo sia davvero un merito del presidente di Confindustria Natica Saverio Cecchi, con l’appoggio e il sostegno di tutti noi”.

“Chiunque incontriate dentro e fuori il Salone racconta di un’effervescenza che si sente di nuovo nell’aria dopo tanto tempo: dato che l’economia vive di aspettative sul futuro, credo sia il miglior segnale che da qui lanciamo all’Italia. Certamente questa edizione ha consolidato la Liguria come protagonista nel mondo della nautica, grazie ai cantieri lungo tutta la filiera, dalla costruzione delle imbarcazioni al refitting. È un’attenzione che non si trova da nessun’altra parte, e ne sono orgoglioso, perché la nautica non è solo acquisto e vendita di un natante ma è anche frequentare i nostri porti, assaporare i nostri prodotti e, in sintesi, costruire una grande sinergia anche tra mondi diversi. Persino chi non è mai entrato nei padiglioni in questi giorni ha vissuto in città un’esperienza unica partecipando agli eventi del Fuori Salone, come il concerto anni Novanta al Porto Antico, la Silent Disco in via Garibaldi, e il concerto di Radio 105 in piazza De Ferrari. Mettiamo insieme davvero tante esperienze che fanno di questo Salone uno straordinario successo per questa città, per tutta la Liguria e per tutto il Paese”, conclude Toti.

Informazioni sull'autore del post