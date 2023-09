Rigassificatore a Vado, le associazioni: “Progetto che ha destato viva preoccupazione”

Posted on

Savona. La prossima settimana inizieranno i lavori per l’annunciato taglio di alcuni pini in corso Tardy & Benech a Savona. Secondo gli esperti, che da mesi li studiano, 58 di essi sono a rischio, potrebbero cadere come successo una settimana fa nei pressi del Palazzetto dello Sport. E’ un problema di pubblica incolumità, sottolinea l’assessore […]