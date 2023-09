Savona,Tutti in fila al Gabbiano per il casting dello Zecchino d’Oro

Tutti in fila a Savona per partecipare alla 67esima edizione dello Zecchino d’Oro.

Al Centro Commerciale il Gabbiano del gruppo Coop Liguria sono stati più di 100 le bambine e i bambini – tra i 3 e 10 anni – che hanno provato a superare il casting per l’edizione 2024 realizzato da Wobinda Produzioni.

“ Grande emozione per tutti – sottolinea Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale – . Per i più piccoli interpretando su una base registrata le vecchie canzoni del passato che hanno reso famoso lo Zecchino d’Oro. Per i genitori che hanno potuto seguire in diretta nei video le performances dei loro figli”.

Nei prossimi mesi si saprà se qualcuno dei partecipanti di oggi riuscirà a partecipare alla fase finale.

Informazioni sull'autore del post