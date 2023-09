A10, camion di GPL si intraversa tra Varazze e Arenzano: autostrada chiusa in direzione di Genova

Caos sulla A10 dove un camion che trasporta GPL si è intraversato sulla carreggiata tra Varazze e Arenzano per cause da accertare. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Varazze con rientro ad Arenzano per chi viaggia in direzione di Genova. Disagi sulla viabilità ordinaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

