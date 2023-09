Immigrazione, Lega: Ventimiglia sotto assedio mentre Pd gioca con la demagogia

“Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, oggetto di un attacco demagogico e insensato da parte della sinistra. Se ci troviamo in una situazione emergenziale, con alta tensione sociale sul territorio è colpa dell’idelogia finto buonista da salotto tipica di certa sinistra che sostiene l’accoglienza indiscriminata dei migranti. Il territorio è saturo e non possiamo più tollerarla. Ventimiglia è sotto assedio, mentre il Pd gioca con la demagogia e la Francia attua il blocco totale della frontiera con esercito e droni. Sindaci e prefetti sono in grande difficoltà. L’Europa deve intervenire subito, non può sempre voltarsi dall’altra parte”.

Lo dichiara il gruppo Lega in consiglio regionale della Liguria.

