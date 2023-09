Genova, un caso di vaiolo delle scimmie riscontrato in un ragazzo

Un giovane è ricoverato all’ospedale Galliera di Genova in quanto è risultato positivo al vaiolo delle scimmie. Il giovane non è residente in Liguria ed è arrivato nel nosocomio genovese lo scorso 13 settembre con febbre elevata accompagnata da un’eruzione cutanea atipica.Il paziente è stato ricoverato il giorno successivo nel reparto malattie infettive nel sospetto di un’infezione virale acuta.

Sottoposto a tampone per la ricerca di tale virus, il paziente, secondo gli esami del Laboratorio dell’Istituto di Igiene dell’Università di Genova, è risultato positivo. Le condizioni di salute del giovane sono in miglioramento

Informazioni sull'autore del post