Caso Lanza del Vasto, incontro degli assessori Sartori e Gratarola con i rappresentanti dei lavoratori

Gli assessori al Lavoro e alla Sanità Augusto Sartori e Angelo Gratarola hanno incontrato questa mattina, a margine del consiglio regionale assieme ai capigruppo, i rappresentanti dei lavoratori della cooperativa Lanza del Vasto, attiva in Liguria nelle gestione di centri e servizi educativi e alla persona dall’infanzia agli anziani, alle prese con gravi problemi economico-organizzativi.

“Da subito, per quanto di nostra competenza , abbiamo seguito il caso con grande attenzione incontrando i vertici della cooperativa e partecipando ad un tavolo di confronto in Prefettura – dichiarano Augusto Sartori e Angelo Gratarola – Giovedì incontreremo nuovamente i vertici della cooperativa per chiedere conto della grave situazione in cui versa una realtà che al momento dà occupazione a poco più di 200 lavoratori ma che non sembra più in grado di ottemperare a tutti gli impegni presi. Regione Liguria ha provveduto a far saldare i debiti che pendevano da parte della Asl 3 una volta che Lanza Del Vasto ha reso possibile sul piano amministrativo la procedura ma, ciò nonostante, il quadro è peggiorato. Come istituzione abbiamo due obiettivi primari: tutelare le persone assistite dalla cooperativa presente in varie realtà del territorio ligure e dare continuità lavorativa agli operatori della cooperativa stessa che lamentano da tempo difficoltà nell’accredito degli stipendi. L’incontro, che avremo giovedì, chiarirà i prossimi passi da compiere in tal senso”.

