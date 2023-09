Una famiglia tedesca alla scoperta di Finale Ligure a misura di bambino nel secondo episodio della web serie “The Perfect Place”

Una famiglia tedesca alla scoperta di Finale Ligure è al centro del secondo episodio della web serie “The Perfect Place” per la promozione turistica della destinazione in Italia, Germania e Danimarca. https://visitfinaleligure.it/the-perfect-place-seconda-stagione/esperienze

Protagonista del reality promozionale, in una caccia al tesoro attraverso il territorio, è la famiglia Buhlmann, proveniente da Kiel: il papà Andreas (di origine italiana, traduttore), la mamma Laura Madeline (responsabile della chiesa di quartiere) e tre bambini, Daniel Noé (11 anni), Vincent Manuel (9 anni) ed Ester Madeleine (7 anni).

Nella loro vacanza di quattro giorni a Finale Ligure, pernottando al Villaggio di GiuEle, una delle diverse strutture ricettive finalesi family friendly, sono tante le proposte a misura di bambino che la famiglia Buhlmann ha potuto sperimentare, a partire dalla visita al Museo Archeologico del Finale, nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, con i laboratori didattici sulla pittura rupestre e sul mestiere dell’archeologo, per toccare con mano la storia di questo territorio, che affonda le sue radici 350.000 anni fa, fino all’esperienza outdoor insieme agli asinelli nel Parco Natura AsinOlla, nell’entroterra di Pietra Ligure, all’arrampicata in palestra indoor e allo snorkeling lungo il Sentiero Blu con i biologi marini di Salto nel Blu, alla scoperta dei fondali e della loro biodiversità.

Tra una divertente pausa in piscina, una merenda a base dei tipici chifferi della Pasticceria Ferro, pranzi e cene liguri, la famiglia ha potuto anche esplorare i dintorni. Da non perdere l’escursione alle Grotte di Toirano, meravigliose per la ricchezza e varietà di stalattiti, stalagmiti, colonne, oltre alle testimonianze preistoriche, e la visita all’Acquario di Genova, il più grande d’Italia e uno dei principali in Europa, con una superficie espositiva di 27.000 mq e circa 10.000 esemplari di 450 specie, provenienti da tutti i mari e gli ambienti acquatici del mondo; seguita da un pranzo al ristorante Il Genovese, per sperimentare la più tradizionale cucina ligure.

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. I protagonisti sono stati selezionati attraverso un casting aperto sui tre diversi mercati di riferimento (Italia, Germania, Danimarca).

Dopo le puntate dedicate all’Outdoor Training e al Family, il terzo e ultimo episodio, a tema Slow, in uscita a fine ottobre, porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki – agenzia di comunicazione savonese aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DEDE-Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di promozione turistica della località ligure- ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.

