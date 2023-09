Il 27 settembre parte in Liguria il test del servizio IT-Alert

Mercoledì 27 settembre alle 12, chi sarà in Liguria sul cellulare riceverà un messaggio accompagnato da un suono. Non è un virus, una truffa o un pericolo. È un test di IT-alert, il nuovo allarme della Protezione Civile. Questo sistema servirà per mandare in breve tempo informazioni precise ai cittadini in caso di situazioni di potenziale pericolo, come terremoti, mareggiate, precipitazioni intense, incidenti nucleari. Non è necessario installare un’app specifica per ricevere la comunicazione, basta solo di abilitare gli avvisi di emergenza dalle impostazioni del tuo dispositivo.