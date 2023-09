Meteo, temporali da Ponente a Levante ma nessuna criticità

Posted on

CISANO SUL NEVA. Allarme per il ritrovamento di alcuni bocconi avvelenati. Massima attenzioni quindi di tutti i proprietari di cani affinché tengano gli animali al guinzaglio e non li lascino avvicinare a cibo lasciato in strada. Nel caso venissero avvistati altri bocconi, l’invito è di rivolgersi subito alla Polizia Municipale per farli rimuovere e raccogliere […]