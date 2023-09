Posted on

L’accordo raggiunto in seno all’Onu in merito alla protezione degli Oceani è uno storico passo avanti in quella “sfida per la sostenibilità” che è centrale nel Progetto The Ocean Race, portata avanti nel 50° anno di vita grazie al Genova Process. Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo, dopo anni di negoziati, per proteggere gli […]