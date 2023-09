Posted on

Intervento dei vigili del fuoco questa notte in porto a Genova per spengere un principio di incendio che si è sviluppato nella stiva di un traghetto che si stava dirigendo in Sardegna. La nave è rientrata in porto per consentire ai pompieri di intervenire. A causare l’incendio un semirimorchio che aveva preso fuoco per cause […]