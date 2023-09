Albenga, al via la manutenzione ordinaria dei cimiteri

Interventi continui di manutenzione ordinaria e sfalcio dell’erba nei cimiteri del territorio comunale di Albenga.

A fare il punto è Mirco Secco consigliere delegato ai cimiteri: “L’attenzione dell’amministrazione Tomatis alla gestione dei cimiteri è quanto mai alta. Mi sono sempre attivato per fare in modo che, nei nostri cimiteri, fossero portate avanti opere di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria che, prima della nostra amministrazione, da tempo non avvenivano. Ad alcune insinuazioni che ogni tanto, periodicamente, tornano alla ribalta rispondiamo, come nostra consuetudine, con i fatti”.

“Con il, purtroppo poco, personale che abbiamo cerchiamo di intervenire a rotazione su tutte le esigenze. Ovviamente, specie nel periodo estivo quando l’erba cresce più velocemente non è semplice, ma ci tengo a ringraziare il caposervizi dei cimiteri Manuel Venturelli per l’impegno costante per far fronte a tutte le necessità che emergono”, conclude.

