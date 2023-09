Arenzano, incendio sulle alture: vigili del fuoco mobilitati

Intervento dei vigili del fuoco in Via Checchelli ad Arenzano sulle alture del quartiere di Terralba per un incendio divampato per cause da accertare nel corso della serata. Il fronte delle fiamme è alimentato dal forte vento che sta perdendo fortunatamente intensità. Sul posto i pompieri stanno presidiando la zona di non facile accesso. Il rogo si è sviluppato in una zona non lontana da un gruppo di abitazioni che, al momento, non sono ancora state sfollate.

Informazioni sull'autore del post