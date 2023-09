Due incendi nell’Imperiese: vigili del fuoco mobilitati a Ventimiglia e Pontedassio

Posted on

Confermati i maxi schermi a Genova in Piazza De Ferrari e al Porto Antico per assistere a Inghilterra- Italia, finale dell’Europeo, in programma alle 21. Tuttavia, l’accesso non sarà consentito a tutti indiscriminatamente: soltanto i vaccinati in possesso di green pass o tampone negativo potranno accedere alle due aree che saranno comunque a numero chiuso […]