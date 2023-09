Genova, affidati i lavori di recupero dell’ex diga bianca

Arte Genova, ente strumentale della Regione Liguria, ha affidato alla ditta C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali Srl con sede legale in Chiavari i lavori di recupero e riqualificazione energetica degli alloggi dell’ex diga Bianca di Begato in via Cechov 11. L’apertura delle buste si è tenuta giovedì 31 agosto dopo tutte le verifiche del caso. 18 le proposte pervenute, tra le quali quella dell’azienda che è poi risultata aggiudicataria.

L’intervento in oggetto, il cui cantiere partirà nel mese di ottobre, prevede che i 37 alloggi rimasti vengano trasformati in 55 alloggi ad alta efficienza energetica con un’opera del valore complessivo di 4 milioni e 270mila euro, suddivisa in due lotti per due anni di lavori. Entro il mese di ottobre verrà inoltre pubblicata la gara per la rigenerazione e la riqualificazione del quartiere Diamante, finanziata con 15 milioni di euro stanziati da Regione Liguria tramite il Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare (Pinqua).

Il progetto Pinqua porterà invece alla costruzione di tre nuove palazzine ad alta efficienza energetica, per un totale di 60 nuovi appartamenti di cui 20 di edilizia residenziale sociale e 40 di edilizia residenziale pubblica che avranno una superficie media di 60 metri quadri. Verrà inoltre ristrutturata la casetta ambientale, luogo di aggregazione sociale e creati nuovi percorsi nel verde. È inoltre prevista la realizzazione di un’area di sosta panoramica, un teatro all’aperto sul basamento della vecchia ‘diga rossa’, una nuova casa della Cultura, un centro per le associazioni del quartiere e infine una piazza e una nuova stazione dei Carabinieri.

