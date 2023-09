I sindacati: ” Rigassificatore, Ennesima scoperta di progetti inerenti il territorio tramite la stampa”

“Il sindacato confederale savonese in questi anni ha costruito diverse “piattaforme ” con progetti , idee, proposte di sviluppo che ha messo a disposizione della Politica savonese, ma più in generale del territorio, con l’obbiettivo di fare convivere sempre di più le diversificate realtà del territorio e migliorare l’economia savonese,soprattutto la qualità dell’occupazione . A fine 2022 abbiamo fortemente voluto “costituire” il tavolo dello sviluppo economico savonese [(che comprende tutti i 69 Sindaci, tutte le associazioni datoriali e l’ente Provincia ) con l’obbiettivo di discutere e concordare una linea comune sui temi generali ( sviluppo, infrastrutture, sanità, etc etc ) . Tale responsabilità, la nostra,viene costantemente bypassata non accettando questo tipo di rapporto e confronto. Regione Liguria e Provincia di Savona utilizzano un metodo che non può più essere accettato, dal sindacato confederale savonese, perché esclude invece di includere , lo dimostra l’ennesima questione legata al modello di sviluppo del territorio; l’altro ieri per i cassoni x la diga foranea di Genova, ieri è accaduto per I depositi Gnl a Vado e il Rigassificatore e oggi apprendiamo dal Presidente della Provincia attraverso la stampa locale del progetto sul termovalorizzatore”: Lo affermano in una nota, i sindcati.

“Il sindacato confederale non intende più essere soggetto che lo si interpella solo quando viene comodo o non si riescono a governare i processi . Esiste una responsabilità politica e amministrativa di coinvolgere tutti i soggetti portatori di interessi e rappresentanti del territorio prima di prendere qualsiasi decisione” Concludono le sigle sindacali.

