Calcio, Spezia alla ricerca della prima vittoria in B: alle 18.30 al “Picco” c’è il Como

Solo un punto in due gare per lo Spezia che ha cominciato in maniera deludente la nuova avventura in Serie B, sei le reti subite tra Sud Tirol e Catanzaro con 3 messe a segno. E’ questo il pessimo bilancio di avvio campionato della squadra di Alvini che dovrà riscattarsi al “Picco” oggi alle 18.30 contro un Como anch’esso in difficoltà. Difficoltà impreviste, dunque per la squadra ligure, partita con i crismi della favorita per l’immediato ritorno in A ma che sta dimostrando di non essersi ancora acclimatata al calcio fisico della cadetteria. Male fin qui il Como che ha ottenuto solo due pareggi faticosi perdendo a Venezia la gara del debutto. La squadra di Longo, pur avendo un organico superiore all’attuale classifica sta faticando a trovare la quadra. Calcio d’inizio alle 18.30, la gara si giocherà al “Manuzzi” di Cesena in attesa che il “Picco” sia agibile dopo i lavori di ampliamento che si stanno concludendo.

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni, Kouda, Esposito, Bandinelli, Cassata, Moro, Antonucci. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Como (4-3-3): Semper, Vignali, Odenthal, Barba, Ioanmaou, Iovine, Abildgaard, Bellemo, Chajia, Cutrone, Cerri. Allenatore: Moreno Longo.

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 3 (ultima nel settembre 1992, 2-0)

Pareggi : 3

Vittorie Como : 0

