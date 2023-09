Autofiori, i cantieri della settimana

Posted on

Dal 3 giugno, sono state allentate le norme dell’emergenza coronavirus per tutti i cittadini; ma alcuni hanno avuto maggiore libertà molto prima, i pescatori sportivi, autorizzati dalla Regione Liguria fin dal 26 aprile (seconda soltanto alla Puglia) a pescare, mentre tutti gli altri erano ancora chiusi in casa e non potevamo muoversi neppure per ragioni […]