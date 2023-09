Tursimo Regione Liguria: in due mesi richiesti oltre 600 bonus assunzionali

L’assessore regionale al Turismo e Lavoro Augusto Sartori, presente sul palco della “Festa dei Patrioti” la kermesse regionale di Fratelli d’Italia in corso di svolgimento a Beverino nello spezzino, ha presentato i dati aggiornati del Patto del Lavoro nel Turismo. “A due mesi dall’apertura del bando del 28 giugno scorso, le domande presentate per ottenere i bonus assunzionali previsti dal Patto del Lavoro nel Turismo sono arrivate a quota 620, un numero che copre interamente la dotazione iniziale di 6 milioni di euro”.

“Anche quanto previsto per i pubblici esercizi, che prevedeva solamente bonus per contratti a tempo indeterminato, è arrivato al plafond preventivato a conferma della bontà della novità in atto quest’anno – ha aggiunto Sartori – Visto l’enorme quantità di domande, stiamo valutando la possibilità di un’estensione finanziaria del bando: il turismo è un settore trainante della nostra economia e le imprese vanno sostenute con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione”.