L’Approdo in festa, tutto pronto a Imperia per la manifestazione dell’8 settembre

Sarà una vera festa di cultura e gusto insieme alle migliori competenze del territorio, in una cornice unica affacciata sul mare. “L’approdo in festa” è la giornata che venerdì 8 settembre animerà l’infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. Dalle 17 alle 23 si susseguiranno incontri, eventi e laboratori in una vera e propria maratona tra storie di pescatori e guardiani del mare, ma anche racconti di agricoltori, custodi delle nostre terre, e poi cultura, tradizioni, sostenibilità di un territorio tutto da scoprire tra profumi e sapori.

La giornata si aprirà alle 17 con un laboratorio ambientale e didattico dedicato al mare, a cura di Lecacoop Liguria e Confcooperative Liguria. “Parola di pescatore” sarà un’esperienza alla scoperta di storie di pescatori e di mare: si parlerà di miglio zero, pesce ritrovato, sostenibilità, biologia marina e tradizioni per poi riflettere e dibattere sul ruolo dei pescatori “guardiani” del mare e del suo stato di salute con la partecipazione di Lara Servetti, responsabile Legacoop Agroalimentare, e Barbara Nani, naturalista, guida ed educatrice ambientale da anni protagonista insieme ai pescatori in percorsi di educazione ambientale.

Spazio all’olio, principe della tavola alle 18 con un evento a cura di Coldiretti Imperia: all’insegna degli assaggio, l’incontro sarà un laboratorio pratico per conoscere il metodo di analisi sensoriale dell’olio con un focus naturalmente sull’Olio Riviera Ligure DOP.

Confartigianato Imperia curerà l’evento delle 18.45, con una dimostrazione enogastronomica.

Calici alzati anche alle 19.30 con la degustazione di vini dell’azienda agricola Maixei di Dolceacqua, a cura di CIA Imperia. Emozioni del ponente ligure con un’azienda che segue artigianalmente il ciclo vitale delle pianta per scoprire ogni anno nuovi fiori che daranno origine ai migliori frutti. Maxei intreccia l’antica tradizione e l’eleganza di vino e olio odierni.

La festa dell’Approdo prosegue alle 20.15 con il laboratorio-degustazione di prodotti da forno tipici del territorio: dalla pizza all’Andrea alle torte di verdure, dalla stroscia alla focaccia, con tante sorprese. L’evento è a cura dei panificatori del Sindacato Assipan Confcoommercio.

La serata darà spazio ai protagonisti del mare e del territorio dell’imperiese alle 21 con lo show “Food & Sea Heroes”, in compagnia di Fabio Bongiorni, con talk, ospiti, show cooking, degustazioni”, per chiudere poi, come ogni buona festa, con musica e spensieratezza.

Dalle 17 anche gli spazi esterni all’infopoint saranno coinvolti nella festa: si svolgerà infatti qui il mercatino a Km zero insieme ai produttori e agli artigiani del territorio. La lavanda, in particolare, sarà protagonista del format “La lavanda… questi posti davanti al mare”, a cura di CNA Imperia. In compagnia di Emanuela Polidori (Associazione Lavanda Riviera dei Fiori) alle 18 si svolgerà il laboratorio “Erbe profumi sapori”, per scoprire come preparare un oliolito di lavanda. Seguirà, alle 19.00, una dimostrazione di distillazione a cura Federico Guadalupi (Direttivo Associazione Lavanda Riviera dei Fiori). E ancora alle 20 un focus di Cesare Bollani sulla lavanda del territorio, seguito da un talk che avrà al centro come coltivare la lavanda, con i progetti a cura dell’ibridatore e selezionatore di lavanda del progetto “Lavanda Riviera dei Fiori”, Franco Stalla. Alle 22.00 si potrà degustare una serie di prodotti al sapor di lavanda, per chiudere poi con una sorpresa

Gli eventi dell’Approdo sono stati inaugurati lo scorso giugno, hanno accompagnato l’estate di Imperia e proseguiranno ancora per tutto il mese di settembre. Sono curati da CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria con lo scopo di creare un vero e proprio polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento. L’Approdo rientra infatti nel progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e vuole rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.