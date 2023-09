A10, due incidenti tra Feglino e Spotorno in entrambe le direzioni: code e disagi

Mattinata movimentata sulla A10 dove si sono verificati due incidente. Il Primo tra Feglino e Spotorno in direzione di Genova e l’altro in direzione Ventimiglia nello stesso tratto. Fortunatamente non si sono registrato nè morti nè feriti. Disagi al traffico con 2 km di coda sul tratto interessato.

