Calcio, ultimi colpi in uscita per lo Spezia

Mercato in uscita per lo Spezia che cede i giocatori in esubero nell’ultimo giorno di calciomercato. BEck si trasferisce in prestito all’Aarus, squadra danese; Bourabia, centrocampista marocchino, va al Frosinone mentre Holm è stato ceduto nei giorni scorsi all’Atalanta.

Informazioni sull'autore del post