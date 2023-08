Calcio, il Genoa alla prova “Olimpico” contro la Lazio: obiettivo cancellare lo zero in classifica

La brutta figura rimediata contro la Fiorentina ha spento i facili entusiasmi che il ritorno il Serie A e l’ottima campagna abbonamenti avevano acceso nei tifosi del Genoa. La pessima partita giocata dalla squadra di Gilardino ha dimostrato che l’obiettivo stagionale per i rossoblu dovrà essere esclusivamente la salvezza magari da conquistare in anticipo ma di certo al momento non c’è spazio per ulteriori sogni “europei”. La delusione per il debutto negativo deve adesso lasciare spazio alla voglia di riscatto che dovrà avvenire in trasferta sul campo della Lazio con inizio questa sera alle 20,45; una partita già molto importante per cancellare quota zero in classifica in attesa dei rinforzi che dovranno alzare il livello qualitativo della squadra soprattutto in difesa, il reparto maggiormente in difficoltà. La Lazio di Sarri, ripartita dal secondo posto della scorsa stagione ha debuttato con una vittoria a Lecce in rimonta. Per quanto riguarda le formazioni, i biancocelesti saranno privi del solo Marcos Antonio mentre : Messias, Vogliacco, Melegoni sono out tra i rossoblu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, De Winter, Dragusin; Hefti, Strootman, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

I PRECEDENTI

Vittorie Lazio: 28 (ultima nel dicembre 2021, 3-1)

Pareggi : 16

Vittorie Genoa: 11 (ultima nel maggio 2018, 1-2)

