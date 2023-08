Alassio, Andrea Foriglio è il “Più bello d’Italia 2023”

Alassio ha incoronato il nuovo più bello d’Italia. Da oggi Andrea Foriglio, 32 anni, romano, di professione osteopata, è “Il + Bello D’Italia 2023”. Nella cittadina ligure, infatti, il 19 e il 20 agosto si è svolta la finale nazionale del concorso di bellezza maschile per giovani talenti.

Andrea Foriglio ha vinto all’unanimità, con la giuria tutta compatta: è lui il titolare della fascia che rappresenterà il celebre titolo per i prossimi 12 mesi.

Il giovane è un medico romano, specializzato in osteopatia (il suo studio è frequentato da molti vip del mondo dello spettacolo e della tv), che il grande pubblico ha avuto modo di apprezzare nell’ultima edizione di “Uomini e Donne”, dove era sceso nel parterre per corteggiare la tronista Nicole Santinelli.

La giuria, capitanata dalla madrina della manifestazione, la splendida Veronica Ursida, opinionista del programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e anche lei volto conosciuto nel programma di Maria De Filippi nel 2020, era composta anche da giornaliste e scrittrici: tra cui Lorella Ridenti, Maria Paola Guarino, Gloria Giovanetti, Eva Bolognesi.

Ricco anche il resto del podio. Se Foriglio è Il ì Bello D’Italia, nel ruolo di Uomo Ideale d’Italia troviamo Andrea Ferri. Da Robbio (Pavia). Mentre Il Talento + Bello D’Italia Premio Speciale Antonio Fasano è stato vinto da Giacomo Marchesini., di Castel Maggioe (Bologna)

Le altre fasce: Il + Bello D’Italia per il web è Antonio Fardella, da Ronchi dei Legionari (Friuli), Il + Bello D’Italia per il Cinema è Andrea Di Bella, di Milazzo (ME), Il + Bello D’Italia per la Tv è Michele Turina, di Scalenghe (TO), Il + Bello D’Italia per la moda è Michele Petrone (savonese), Il + Bello D’Italia per lo Sport è Mattia Martin, (di Ponzano Veneto, TV)), Il + Bello D’Italia per la Generazione Z è Flavio Ruffino, di Trana (TO),mentre Domenico Gerace, da Crotone, vince il titolo di Il Mister Bello D’Italia, una categoria importante che premia la bellezza over 30 che tanto piace alle donne e non solo.

L’evento si è svolto in piazza Partigiani ad Alassio, sotto l’occhio vigile e attendo del direttore artistico Fabio Fallabrino, che ha curato anche le coreografie. Il + Bello D’Italia è stato organizzato da Silvio Fasano, che con il fratello Antonio nel 1979 ebbe l’intuizione di creare un alterego a Miss Italia. E con grande successo, visto che negli anni il titolo è stato vinto (o solo sfiorato) da vere star del piccolo e grande schermo: da Gabriel Garko (all’epoca Dario Oliviero), da Beppe Convertini, da Paolo Conticini, da Ettore Bassi, da Giorgio Mastrotta.

La serata di finalissima è stata condotta dalla giornalista Rai Cristina Carbotti, vera veterana del concorso, assieme alla collega Renata Cantamessa, famosa per il suo percorso nel settore agroalimentare.

Il + Bello D’Italia 2023 è stato Patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Alassio.

