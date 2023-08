Calcio, Sampdoria: blucerchiato scatenati sul mercato, presi due rinforzi per la difesa

La Sampdoria sta completando il suo organico per competere ad alti livelli in Serie B e ritornare in a nel più breve tempo possibile. Tre colpi tre per i blucerchiati che a breve annunceranno il classe 2003 Facundo Gonzalez, difensore in arrivo in prestito dalla Juventus; vicino anche il ritorno di Alex Ferrari dal Sassuolo sempre per la difesa. Concluso anche lo scambio con l’Empoli: Berszynski in Toscana con Stojanovic in Liguria, terzino destro di 28 anni, il giocatore ha grande esperienza di Serie B ma anche di A ed è un rinforzo di spessore per il tecnico Pirlo; si lavora sempre per l’arrivo dall’Udinese in regime di svincolo di Pereyra che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.