Vessalico, ruba una moto a Ceriale e si schianta poco dopo: morto un 23enne

Un ragazzo di 23 anni è morto tragicamente in un incidente motociclistico a Vessalico. Il giovane, nelle ore scorse, si era reso protagonista di un episodio di vandalismo all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona. A Ceriale ha rubato una moto appartenente a un poliziotto e si è diretto nell’entroterra dove ha perso il controllo del mezzo schiantandosi per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso per oltre tre ore la statale, e i soccorsi medici.

