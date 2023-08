Tre bar a Savona sono stati svaligiati nella notte con lo stesso modus operandi ovvero scassindando la serranda. Da tutti e tre gli esercizi commerciali del centro storico sono stati rubati il fondo cassa e altri oggetti. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili che potrebbero essere due. In uno dei locali sono state trovate anche tracce di sangue.

