Tornano a salire i contagi da COVID-19 in Liguria. A 24 ore dal primo segno “meno” dell’emergenza oggi si registra un +98. Ecco i dettagli: 5.279 attualmente positivi (+98)? 715 pazienti in ospedale (-19)? di cui 68 in terapia intensiva (UTI, +0)? 2.883 a domicilio (+99)✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 1.681 (+18)✅ Guariti […]