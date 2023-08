Savona, lascia il borsello in auto e glielo rubano: svuotato il conto in banca

A un anziano è stato rubato il borsello con documenti e denaro nel parcheggio di un supermercato in Via Nizza. L’uomo aveva lasciato incustodito il borsello sull’auto per andare a riporre il carrello e al suo arrivo si è accorto che non c’era più. La cosa più grave è che, una volta reperito il pin, all’uomo è stato svuotato il conto. Immediata la denuncia in Questura ma il ladro aveva già effettuato diversi prelievi con il bancomat e la carta di credito e pagato due attività commerciali. Il borsello è stato ritrovato ma delle carte di credito, nel frattempo bloccate, neppure l’ombra. Sono in corso le ricerche per dare un’identità al ladro.

