La Spezia, tutto pronto per l’arrivo dei 49 migranti

E’ programmato per domani, venerdì 11 agosto, il quarto sbarco di migranti a La Spezia. La nave umanitaria Geo Barents ha salvato 49 persone nella zona di Malta, partiti dalla Tunisia. Le procedure di sbarco saranno le stesse già sperimentate in occasione dell’ultimo sbarco lo scorso giugno, non sono previsti centri di prima accoglienza, le 49 persone dopo le visite di rito verranno destinate nelle varie strutture.

Informazioni sull'autore del post