Continuano gli appuntamenti al FestivalContrario di Castelvecchio di Rocca Barbena

Entra nel vivo il mese di agosto al FestivAlContrario tra Castelvecchio di Rocca Barbena e i borghi della Val Neva. Inaugura la programmazione dell’intensa settimana uno spettacolo per famiglie.Mercoledì 9 agosto alle 21.00 a Zuccarello, Piazza dell’Oratorio diventerà la cornice per i ventriloqui lirici Daniele Tommasi &Naimana Casanova. Di formazione cantanti lirici, hanno conquistato grandi e piccini portando la loro arte di ventriloqui al grande pubblico televisivo, acclamati con standing ovation nel programma di RAI2 “Dalla strada al palco”. Nello spettacolo per FestivAlContrario, “Italia, in-canto del mondo”, rendono omaggio alla tradizione della canzone e dell’opera italiana, interpretando insieme ai loro pupazzi le melodie evergreen che celebrano l’Italia nei suoi aspetti folcloristici e storici, uno spettacolo fruibile da tutti, grandi, piccoli e famiglie.

Nello stesso giorno e prima dello spettacolo, dalle 18 alle 20 si terrà a Castelvecchio di Rocca Barbena il consueto laboratorio ludico-creativo per bambini del mercoledì, a cura di Atelier Erranti. Questa settimana dal titolo “Di suoni e di-segni” sarà incentrato sulla lettura del libro “Concerto di alberi” di LaёtitiaDevernay, con la realizzazione di un “leporello” con varie tecniche: collage, pittura, disegno e stampa monotipo con materiali naturali.

Giovedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, sarà dedicata agli isolari cinquecenteschi per celebrare Castelvecchio di Rocca Barbena come luogo dell’anima, dove è più facile ascoltare se stessi e gli altri, la natura e la storia e rimanere ammaliati dal cielo stellato lontano dall’inquinamento luminoso.“Isolario” sarà un concerto caratterizzato da ritmi sanguigni, sonorità mediterranee, atmosfere arcaiche e mitologie senza tempo che alle 21.00 nella piazza della Torre di Castelvecchio di Rocca Barbena vedrà protagonisti Lamberto Curtoni e Archeia Orchestra. Si tratta di una suite per orchestra d’archi scritta nel 2011 da Lamberto Curtoni e tenuta a battesimo, su invito di Gidon Kremer, dalla Kremerata Baltica in una tournée nei paesi baltici. Il progetto si ispira agli Isolari cinquecenteschi, rappresentazioni fantastiche delle terre che man mano si andavano a scoprire, tra scienza e arte. Un affresco musicale che ricorda quanto magico e fragile sia il “cortile mediterraneo” e quanto poco servirebbe per renderlo un luogo di scambio come per millenni è stato.

