Boom di visitatori a Genova, la città balza al sesto posto in Italia per la crescita delle presenze tra il 2014 e il 2022

“Continuano ad arrivare segnali che testimoniano l’estrema vitalità del turismo in Liguria, a cominciare dal nostro capoluogo: secondo un’analisi di Sociometrica, Genova è sesta nella top ten delle città italiane che negli ultimi anni hanno registrato la maggior crescita percentuale di presenze. Un’ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta turistica, a Genova come nel resto della Liguria, che si va ad aggiungere ai tanti studi e rilevazioni che confermano il sempre più grande interesse per la Regione da parte di italiani e stranieri. Si sta rafforzando l’immagine della Liguria come meta ricca di opportunità, dal mare record di Bandiere Blu alle bellezze dell’entroterra, e di Genova come grande città d’arte e cultura: da questa tendenza non possono che giungere grandi opportunità di crescita, lavoro e sviluppo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a commento dei dati diffusi da Sociometrica (azienda specializzata in studi socio economici) e riportati oggi sul Secolo XIX: dal 2014 al 2022 Genova ha visto una percentuale di crescita delle presenze del 30%, il sesto miglior risultato a livello italiano.

