Colpo grosso in una gioielleria nel quartiere genovese di Certosa da parte di una banda di ladri. I malviventi hanno forzato la saracinesca trafugando oggetti di valore per un totale di oltre 70.000 euro. A dare l’allarme un abitante della zona che ha sentito dei forti rumori.Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi e le indagini del caso.

Informazioni sull'autore del post