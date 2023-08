Savona, Maurizio De Giovanni alla rassegna “Parole Ubikate in mare”

A “Parole Ubikate in Mare” ritorna Maurizio De Giovanni, lo scrittore di noir italiano tra i più apprezzati e venduti in Italia, autore delle fortunate serie di romanzi con protagonisti il commissario Ricciardi, i bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre dalle quali sono state tratte serie televisive Rai di successo.

Domani, martedì 8 agosto (ore 21.15 in piazza Sisto IV), lo scrittore, introdotto da Renata Barberis, presenta il romanzo “Sorelle. Una storia di Sara” (Rizzoli) che parla di una nuova indagine per l’ex agente segreto Sara Morozzi.

Questa la trama. Teresa Pandolfi ha esagerato: questo pensa chi l’ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo dell’Unità segreta dei Servizi, deve essere fatta fuori. Per Sara è più di un’amica o una collega: è come una sorella. Quindi dal giorno in cui non le risponde a un messaggio capisce che Teresa è in pericolo di vita. Così comincia una forsennata corsa contro il tempo. Sara dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei, tornare alle indagini di ieri, collegarle a quelle di oggi. Ma dovrà soprattutto schiudere lo scrigno dei ricordi, anche i più minuti, all’apparenza insignificanti, che ognuno di noi cela a propria insaputa in fondo al cuore.

La serata prevede anche letture a cura dell’attrice Margheria Sirello e frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino. L’ingresso è gratuito.

L’incontro con De Giovanni rientra nella rassegna a cura della libreria Ubik e del Comune di Savona che prevede ancora, come ultimo appuntamento savonese, l’incontro di martedì 15 agosto con lo scrittore Fabrio Genovesi.