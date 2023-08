Presentata a Londra la guida turistica: ““La Riviera Italiana. Da Ventimiglia ad Arenzano”

Si è svolta a Londra la presentazione del libro “La Riviera Italiana. Da Ventimiglia ad Arenzano. Guida artistica, storica ed enogastronomica. 2023” composto dalla scrittrice italo-inglese Margaret Raymond Savelli per l’editore britannico Bridgeverse.

L’autrice ha narrato al pubblico le località visitate nel suo viaggio dal confine francese con prima tappa Ventimiglia sino ad Arenzano, alle porte di Genova, sulle orme dei connazionali del parterre presente all’evento che inaugurarono il turismo d’élite nella Liguria di Ponente a fine ottocento, descrivendone mirabilmente la bellezza paesaggistica, naturale e storico-artistica.

“The Italian Riviera”, la versione in lingua inglese dell’opera, non ha mancato di suscitare la meraviglia e l’ammirazione del pubblico, intervenuto con numerose domande ed esposizioni di affascinanti aneddoti relativi ad avi assidui frequentatori della Riviera di Ponente a inizio novecento, tra cui una elegante signora che ha raccontato della collezione di disegni con vedute di Bordighera realizzate dalla bisnonna ora esposta nella sua casa nel quartiere di Kensington e dei preziosi cimeli di ceramica savonese collezionati dalla zia di un distinto signore durante i suoi soggiorni ad Alassio, senza dimenticare gli elogi all’olio di cultivar Taggiasca di Imperia e dell’imperiese profusi da quanti avessero già avuto occasione di degustarlo e all’apprezzamento per i chinotti di Savona, vera finezza per intenditori e ai celeberrimi fiori di Sanremo, città oggetto di numerosi racconti, elogiata per la bellezza dei giardini e delle ville.

