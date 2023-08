Ancora un oro per l’atleta ligure Francesco Bocciardo

Posted on

Via alle mascherine quando si è all’aperto. E’ la novità con cui si apre la giornata di oggi. L’ordinanza avrà efficacia solo nelle “zone bianche”, quindi in tutta Italia. Ci sono situazioni in cui la mascherina andrà indossata: quando non può essere garantito il distanziamento fisico, in situazioni di assembramento, quando si è in strutture […]