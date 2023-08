Formazione continua, oltre 7 milioni dalla Regione

Ammontano a 7 milioni e 700mila euro le risorse del nuovo bando per la formazione continua approvato, su proposta dell’assessore competente Marco Scajola, nell’ultima seduta di Giunta regionale.

Il provvedimento, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, sarà portato avanti tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento) ed è rivolto a lavoratori occupati dipendenti con sede in Liguria o autonomi. Sono esclusi i dipendenti pubblici.

“Con questo importante bando diamo una grande opportunità alle imprese con l’intento di aiutarle in corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti – dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Abbiamo poi voluto riservare particolare attenzione alle attività che stanno attraversando un periodo di difficoltà e hanno dunque bisogno di specifici piani formativi collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. Regione Liguria punta a un miglioramento costante nella qualità del lavoro che soltanto la formazione continua può dare”.

Nel dettaglio il bando prevede due linee: la prima, da 7 milioni di euro, è dedicata a iniziative formative aziendali di aggiornamento; la seconda, da 700mila euro, a piani formativi di aziende in crisi.

Da segnalare che sono considerati prioritari gli interventi formativi che favoriscano lo sviluppo di competenze digitali, green e quelli volti alla sensibilizzazione sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il finanziamento del bando avverrà a sportello, fino a esaurimento risorse. Le candidature dovranno pervenire ad Alfa a partire dalle ore 9 dell’ ed entro le ore 12 del (salvo esaurimento delle risorse).

