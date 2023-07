Genova, Festival in una notte d’estate: tanta prosa e finale in musica nell’ultima settimana prima della pausa

Tanta prosa e un finale in musica per l’ultima settimana di programmazione del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro, prima della ripresa a settembre. La rassegna di piazza San Matteo propone, lunedì 31 luglio, il recital “Tutte le immagini scompariranno”, tratto dai testi di Annie Ernaux, insignita del Nobel per la Letteratura nel 2022, su un progetto di e con Elena Arvigo per il Teatro delle Donne di Firenze: quattro racconti brevi attraverso i quali Ernaux racconta di sé stessa, del Novecento e di un’intera generazione, mossa da un femminismo non militante ma che assomiglia, piuttosto, ad una presa di coscienza.

Il Festival prosegue, senza soluzione di continuità, martedì 1º agosto raccontando “I cieli su Torino”, una fotografia letteraria a cura di Renzo Sicco con le voci di Cristiana Voglino, Angelo Scarafiotti e Arturo Gerace, che ripercorre il cambiamento della città dagli anni pre-olimpici fino al presente, più apertamente ospitale e orgoglioso di sé. La produzione è di Assemblea Teatro Torino. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 19,15, da una visita guidata alla cattedrale e alla torre di San Lorenzo, a cura di Festigium srl, della durata di un’ora e mezza (iniziativa soggetta al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, prenotazione obbligatoria tel. 0102477045, email info@lunariateatro.it)

Giovedì 3 e sabato 5 agosto è la volta di una nuova prodizione Lunaria Teatro, che propone “Medea assolo”: uno studio sulla figura mitologica vendicatrice per eccellenza, interpretata da Raffaella Azim, tratto dalla Medea di Euripide con la traduzione e la riduzione di Margherita Rubino.

Sguardo ancora rivolto all’insù venerdì 4 agosto per “Le luci del cielo” di e con Pino Petruzzelli del genovese Teatro Ipotesi, su testi di Mario Rigoni Stern, Edoardo Sanguineti, Alexandros Panagulis, Costantino Kavafis, W. H. Auden, Eugenio Montale, Annamaria Ortese e dello stesso Petruzzelli. Infine lunedì 7 agosto chiusura in musica con Filippo Gambetta e Alessandro Scotto d’Aniello: i due danno vita al progetto “Choropo”, un viaggio nella musica strumentale brasiliana e venezuelana.

In attesa di tornare a San Matteo, spostandosi dalla piazza al chiostro, con gli spettacoli in programma a partire dal 19 settembre, Lunaria Teatro proseguirà la propria attività estiva portando in giro alcuni dei suoi spettacoli di maggior successo: sabato 12 agosto, a Cogorno, “D’Oria e Fieschi a confronto”, due monologhi rispettivamente a firma di Vico Faggi ed Elena Bono, interpretati da Alessio Zirulìa e Vanni Valenza; e venerdì 18 agosto, a Savignone, la “Storia di un cantastorie: Cereghino detto Scialìn”, ancora con Alessio Zirulìa, affiancato da Rita Castaldo.

L’inizio degli spettacoli è alle 21,15, salvo dove diversamente indicato. BigliettI: intero 14 euro, ridotto 12 euro, 8 euro per gli under 26, 7 euro per gli under 13. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.lunariateatro.it. Per informazioni e prenotazioni tel. 010 247 70 45 (ore 10-17,30), mail info@lunariateatro.it.

Il “Festival in una notte d’estate” è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova ed è patrocinato dalla Città Metropolitana di Genova. Si ringraziano gli sponsor Iren, Coop Liguria, Generali, i partner culturali Musei Nazionali di Genova – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Società per Cornigliano, Alliance Française Gênes e L’Amico Ritrovato, i partner Signor Kiwi Bistrot, Leopolda Travel Agency, DEMA, l’Edicola di Elena e Stefano, e Capoverso, Teatro Nazionale di Genova, l’abate Don Carlo Parodi, la famiglia D’Oria, Armando Idà e, grazie a ArtBonus, l’atto di mecenatismo di Coop Liguria e di altri mecenati.

Il programma della settimana

PIAZZA SAN MATTEO

lunedì 31 luglio

PROSA

TUTTE LE IMMAGINI SCOMPARIRANNO

Recital da testi di Annie Ernaux Premio Nobel 2022

progetto e regia Elena Arvigo

con Elena Arvigo

Il Teatro delle Donne Firenze

Quattro racconti brevi nei quali Annie Ernaux racconta di sé, e mentre racconta di sé, racconta anche il Novecento e la storia di una generazione. Sono: L’evento; Il ragazzo; Guarda le luci, amore mio; Gli anni. “Il femminismo di Annie Ernaux non è militante, ma una presa di coscienza svelata pagina dopo pagina, essere donna è un’esperienza feroce” Elena Arvigo.

CATTEDRALE SAN LORENZO E TORRE

martedì 1º agosto ore 19.15

VISITA GUIDATA

a cura di Festigium s.r.l.

durata 1,30

Prenotazione obbligatoria. L’iniziativa si terrà a raggiungimento di numero minimo di partecipanti.

PIAZZA SAN MATTEO

martedì 1º agosto

PROSA

I CIELI SU TORINO

a cura di Renzo Sicco

con testi di autori vari

con le voci di Cristiana Voglino, Angelo Scarafiotti, Arturo Gerace

Assemblea Teatro Torino

Gli occhi e la scrittura di autori che hanno scelto Torino come casa, vivendoci per anni, ha prodotto un insieme di cartoline letterarie che offrono uno spaccato di una città che è stata capitale alle origini della Nazione e poi capitale industriale del Paese. Una fotografia letteraria, tra cambiamento e continuità, della Torino pre-olimpica e della città europea di oggi, riservata ma più apertamente ospitale e orgogliosa di sé.

PIAZZA SAN MATTEO

giovedì 3 e sabato 5 agosto

PROSA

MEDEA ASSOLO

STUDIO

traduzione da Euripide e drammaturgia di Margherita Rubino

con Raffaella Azim

scene Giorgio Panni, Giacomo Rigalza

regia Daniela Ardini

Lunaria Teatro Genova

Un amore suggellato da un patto di fedeltà eterna tra l’eroe Giasone e Medea la maga, infine rotto da lui, che sceglie la giovane Glauce e offre all’ex moglie e ai figli un risarcimento in vitto e alloggio. Medea tradita medita e perpetra una vendetta feroce, crudele, spietata: userà anche i due figli, e facendoli morire, per portarla a compimento.

PIAZZA SAN MATTEO

venerdì 4 agosto

PROSA

LE LUCI DEL CIELO

di e con Pino Petruzzelli

testi di Mario Rigoni Stern, Pino Petruzzelli, Edoardo Sanguineti, Alexandros Panagulis, Costantino Kavafis, W. H. Auden, Eugenio Montale, Annamaria Ortese e altri autori

Teatro Ipotesi Genova

Quando una città nasce è un volgere lo sguardo al cielo. Un modo per creare una comunità in cui nessuno è periferia, ma tutti sono centro. Una comunità in cui la natura entra in sinergia con il progresso tecnologico. La città nasce perché si è consapevoli che solo insieme si può generare vita. O almeno, così dovrebbe essere. In alcuni casi lo è. In tanti no.

PIAZZA SAN MATTEO

lunedì 7 agosto

MUSICA

CHOROPO

con Filippo Gambetta (mandolino brasiliano, organetto) e Alessandro Scotto d’Aniello (chitarra brasiliana a 7 corde)

Un viaggio alla scoperta della musica strumentale brasiliana e venezuelana. I due musicisti guidano in un viaggio che parte dai climi carioca di inizio secolo con lo choro, musica strumentale con molteplici influenze, al confine tra romanticismo musicale mitteleuropeo e ritmi afro. Raggiungono gli altopiani venezuelani alla scoperta dello joropo, del merengue, del valzer e di altre forme musicali tipiche di quella tradizione.

