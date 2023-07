Posted on

Si è conclusa con la sfilata delle oltre 50 fanfare il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri che si è svolto a La Spezia nel corso dell’ultima settimana. Migliaia di persone hanno affollato il percorso tra Viale Amendola e Via Italia, attraverso la centrale Via del Prione e i Giardini Pubblici, per seguire la sfilata dei […]