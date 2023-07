Bergeggi, tre feriti in un incidente d’auto: soccorsi mobilitati

Posted on

“Siamo in ginocchio” Stella è in ginocchio e completamente isolata come ha dichiarato la Sindaco, Lombardi: Siamo completamente isolati, ci sono frane ovunque, siamo in ginocchio”. Stella è irraggiungibile anche da Celle dove, la Provinciale di Sanda è interrotta a causa della spaccatura della carreggiata. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts