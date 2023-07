La Guardia di Finanza di Imperia ha salutato il Colonnello Walter Mazzei, che lascia la provincia di Imperia dopo tre anni di intenso lavoro, accogliendo il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello

Omar Salvini, che dà domani rileverà l’incarico. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina presso la Caserma “De Amicis”, sede del Comando

Provinciale, con una cerimonia interna, alla presenza del Comandante Regionale Liguria, Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, e di una rappresentanza del personale in servizio.

Il Generale Zaccagnini ha espresso parole di apprezzamento per l’opera prestata in questi anni dal Colonnello Mazzei, destinato ad altro prestigioso e delicato incarico alla guida del Comando Provinciale di Arezzo, e ha

rivolto al Colonnello Salvini un augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza e la delicatezza del Comando che si appresta ad assumere.

Con il saluto di commiato il Colonnello Mazzei ha espresso, per la qualificata collaborazione e per l’impegno profuso, un sentito ringraziamento a tutti i finanzieri imperiesi grazie ai quali, in questi anni, la Guardia di Finanza ha portato a compimento numerose attività operative di rilievo in tutti i segmenti operativi demandati al Corpo, ponendosi come sicuro punto di riferimento per la collettività e le Istituzioni locali.

Il Colonnello Omar Salvini, che proviene dal Gruppo di Torino, nel corso della sua carriera ha maturato esperienze operative presso vari Reparti territoriali del Corpo e ha diretto il Nucleo di Polizia economicofinanziaria di Forlì. Ha inoltre rivestito incarichi investigativi di comando nell’ambito dei Nuclei di Polizia

economico-finanziaria di Milano, Palermo e Torino, occupandosi di tutela delle entrate, spesa pubblica e criminalità economico-finanziaria. È laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico

Finanziaria ed è stato docente e relatore in corsi e convegni su temi economico-finanziari, anche in ambito universitario. È autore e coautore di libri, nonché di articoli pubblicati su riviste specializzate.

Nella stessa giornata il Generale Zaccagnini, accompagnato dal Colonnello Mazzei e dal Colonnello Salvini, ha reso visita al Prefetto di Imperia e al Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, con i quali si si è intrattenuto in proficui e cordiali colloqui di lavoro.

Informazioni sull'autore del post