Una coppia di giovani è stata salvata dal mare in burrasca nella giornata di oggi a Recco. I due, rimasti bloccati in mezzo alle onde, non riuscivano a tornare a riva. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto insieme ai soccorsi medici. A mettere in salvo le due persone è stato il bagnino della spiaggia che ha raggiunto la coppi riportandola a terra.

Informazioni sull'autore del post