Lo Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners a Savona per la seconda edizione del Summer Beach Party

Giovedì 27 luglio, presso il rinomato Mare Hotel di Savona, si svolgerà il secondo appuntamento dell’anno dedicato agli Amici e Clienti dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners Spa.

Complice la professionalità di Nitage, l’azienda romana operante in Italia e all’estero nel settore del marketing e della comunicazione, a cui lo Studio Legale ha affidato l’organizzazione delle sue speciali

kermesse, questa avrà il sapore di un vero e proprio Summer Beach Party, una bella festa in spiaggia voluta in collaborazione con Daniele Polti di Azimut Investimenti, che coinvolgerà a partire dall’ora del

tramonto oltre 100 ospiti.

La manifestazione, già collaudata lo scorso anno con grande successo e soddisfazione degli organizzatori e di tutti i partecipanti, è stata pensata come una successione di eventi nell’evento, una

sorta di iter “esperienziale” che trasporterà gli invitati alla scoperta di sapori d’eccellenza: in apertura interverranno Ivan Grubisic e Nicolò Gorrini, due maestri del bartending riconosciuti a livello

internazionale. Realizzeranno una serie di cocktail in esclusiva per gli ospiti.

Presso la “stazione” Réva Resort sarà possibile assaporare ottime etichette, tra le quali Réva Sauvignon Grey e il Rosso di Cascina Ebreo. Contestualmente, sarà disponibile una mappa dell’area

di produzione del Barolo, un interessante spunto per scoprire qualcosa di più sul territorio. Per l’occasione ci sarà in programma anche un divertente gioco a premi: indovinare il numero di tappi

all’interno di una grande bowl di vetro. In palio alcune bottiglie Réva Winery. La chiusura della festa sarà a tema “Coffee&Chocolate”: con il supporto di Nacré ed Epos Caffè e di un abile coffee trainer, sarà impossibile resistere alla tentazione di degustare diverse tipologie di

chicchi, miscele, preparazioni e alambicchi di caffè (estrazione a freddo, cocktail e simili) ispirate a varie culture, in abbinamento con differenti tipologie di cioccolata di Modica.

A “raccontare” quanto accade ci sarà l’esperto barista Andrea Cremone, che con la sua passione e la sua esperienza saprà guidare i partecipanti in una breve ma intensa experience sensoriale dedicata

al caffè. Verranno altresì offerte bevande fredde come l’interessante Cold Brew: un infuso ghiacciato aromatico e dissetante, perfetto per una calda notte d’estate. Come ogni Beach Party che si rispetti non si poteva trascurare il contorno musicale: gli invitati saranno infatti trasportati dalle note del Maestro Carlo Bellani e del suo sax, che accompagneranno con musica dal vivo tutta la serata.

Lo yachting – quello di alta gamma, naturalmente – avrà il suo spazio all’interno della V Marine Lounge, dove sarà allestita un’esposizione di modellini Pirelli Speedboats e Azimut Yachts, per

trasportare i presenti nella più esclusiva interpretazione del “fare Yachting”.

Poco altro da aggiungere, se non concludere con le parole rivolte agli invitati dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners, che portano la firma di tutti i soci dello Studio e la dicono lunga sullo

spirito di questa iniziativa e di tutte quelle previste su Circus, il suo calendario annuale: “Siamo veramente felici e orgogliosi di avervi qui con noi in questa serata così speciale, che abbiamo

organizzato per il puro piacere di trascorrere insieme un momento di gioia, divertimento, circondati da cose belle. Eventi come questo ci ricordano che il lavoro è importante, è vero, ma che l’amicizia e le

relazioni di valore sono a tutti gli effetti il motore trainante di tutto ciò che facciamo”.

