Grande successo ieri a Genova per la quarta serata di Orientamenti “IT’S Cool”

Successo ieri sera agli Erzelli per la quarta tappa di Orientamenti “IT’S Cool”, il tour estivo pensato per far conoscere ai ragazzi e alle famiglie le opportunità offerte dai corsi ITS Academy.

La serata all’insegna di musica e divertimento, voluta da Regione Liguria e targata Radio 105, è stata ospitata nel Parco Tecnologico, dove si svolgono i corsi dell’ITS-ICT Accademia Digitale.

Questa sera l’appuntamento è dalle 19 alle 22 a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure.

Vere e proprie accademie alternative all’università, gli Istituti Tecnologici Superiori offrono percorsi formativi definiti in collaborazione con le aziende del territorio, elaborati “on demand”.

A disposizione della formazione degli studenti ci sono imprenditori, insegnanti e professionisti, formula che riesce a garantire un tasso di occupazione vicino al 90%.

Per accedere ai corsi occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, oppure di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale più un corso annuale IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), e superare le selezioni di ingresso.

“Il tour di IT’S cool ha fatto tappa a Genova – commenta l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola – È un appuntamento di svago e musica che vogliamo offrire ai maturandi e a chi sta scegliendo quale strada seguire per la propria formazione, ma fra una canzone e l’altra raccontiamo ai ragazzi cosa sono e cosa fanno gli ITS Academy: un sistema di eccellenza mutuato dall’esperienza di nazioni come Germania e Francia che nel nostro Paese deve ancora farsi conoscere. In Liguria abbiamo sei istituti valutati dal Ministero con voti superiori alla media italiana, così come superiore alla media è la percentuale di diplomati che trova lavoro al termine dei corsi. Con gli ITS Academy – continua l’assessore Scajola – andiamo incontro anche alle esigenze delle imprese, in particolare nei settori della mobilità, del turismo, dell’agroalimentare, dell’efficienza energetica, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e del navalmeccanico. Corsi che, voglio ricordarlo, in Liguria sono totalmente gratuiti grazie ai finanziamenti della Regione (Programma Regionale FSE Plus 2021-2027). Abbiamo recentemente attivato quindici nuovi corsi da Imperia a Savona, e altri ne arriveranno perché crediamo fortemente in questo sistema, e con la musica di Radio 105 vogliamo raccontare tutte le opportunità offerte dai corsi degli ITS Academy “.

Alla serata agli Erzelli era presente anche l’assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni.

Le tappe di Orientamenti “IT’S cool”, gratuite e aperte al pubblico, vengono accompagnate dalla musica e dall’animazione di Radio 105.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

• mercoledì 26 luglio a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure (dalle 19 alle 22)

• venerdì 28 luglio nel cortile dell’ITS Capellini Sauro della Spezia (dalle 19 alle 22)

Informazioni sull'autore del post