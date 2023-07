Genova, Politiche sociali: 6600 beneficiari della “Carta dedicata a te”

«Nell’ambito del patto di sussidiarietà per le persone senza dimora e di condizioni di povertà estrema sono presenti due linee di attività, la prima riguarda i centri di distribuzione alimentare ad opera di Afet e Croce Rossa, nei quali vi è una distribuzione di generi alimentari di prima necessità a persone che si trovano in situazione di grave marginalità. L’altra riguarda le mense cittadine ad opera di SoleLuna , fondazione Auxilium, cooperativa sociale Melograno e una mensa di recente istituzione presso l’asilo notturno Massoero, gestita da Il Ce.sto e da Afet , due realtà importanti del mondo sociale, attualmente dedicata agli ospiti del Massoero, e agli ospiti del “Piano inverno”, che riguarda le persone senza fissa dimora. Entro la fine del 2023 è in previsione l’implementazione della linea sulla distribuzione alimentare; è costante, inoltre, la rete alla quale fanno parte gli enti del terzo settore del patto di sussidiarietà ed altri enti del patto che parallelamente si adoperano affinché nella distribuzione di pacchi alimentari. È presente una rete cittadina fatta di sette empori solidali e l’amministrazione è impegnata per attivarne altri. Nell’ambito della food policy, l’amministrazione è in procinto di attivare un sottogruppo di lavoro, denominato accesso al cibo, con l’obiettivo di lavorare per assicurare a tutti i cittadini accesso al cibo sano, tutelare la dignità delle persone . A seguito dell’art 1 comma 450 della legge 197 del dipartimento dell’agricoltura è partita la Carta dedicata a te, un contributo economico una tantum di 382,50 euro erogata attraverso una carta elettronica prepagata e ricaricabile per soli beni alimentari di prima necessità. Sul comune di Genova saranno beneficiari di questa carta 6600 persone. Entro settembre poste farà un controllo sul ritiro delle tessere». Ha risposto così, in sostituzione dell’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso, l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente alla interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Falcone “in relazione alla costante attenzione che la C.A. ha nei confronti dei più deboli, come tra l’altro già attuata, nel corso del 2020, con apposita delibera di giunta nella quale era stato deciso di integrare l’importo dei buoni spesa distribuiti ai cittadini bisognosi (vedi anche numerosi articoli apparsi sugli organi di stampa del periodo. A mero esempio Genova Today Online in data 05.11.2020 avente ad oggetto “Comune, 50 mila euro da distribuire alle persone in difficoltà”), si chiede di conoscere se per il corrente anno vi sono e, nel caso, quali siano le iniziative della C.A. per contrastare questa piaga sociale”.

