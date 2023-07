Genova, svelate le date di Electropark 2024

Tutti gli eventi dei tre giorni di festival sold out, con pubblico proveniente da ben 12 Stati e 10 regioni d’Italia. È un ottimo bilancio quello della dodicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e di arti performative svolto a Genova e San Michele di Pagana (Rapallo) da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023. Annunciate inoltre le date dell’edizione 2024, che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2024.

«Dopo questi tre giorni molto intensi – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo principale che ci eravamo posti per questa edizione: offrire un festival internazionale con una programmazione fitta di musica e spettacoli performativi, fortemente attrattivo per Genova e la Regione Liguria, con un pubblico eterogeneo proveniente da fuori i confini liguri e nazionali». L’edizione 2023 di Electropark ha visto infatti tutti gli eventi dei tre giorni sold out, registrando affluenze da 12 Stati (Italia, Regno Unito, Argentina, Germania, Israele, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Stati Uniti, Grecia e Svezia) e 10 regioni d’Italia (Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia, Toscana, Sardegna, Lazio). Tutti i dati sono stati forniti dalla piattaforma Dice, che ha curato il ticketing di Electropark 2023. «Il successo di quest’anno – conclude Mazzone – per noi è il primo trampolino per la prossima edizione, che sarà da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2024».

