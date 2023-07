Treni, sciopero in Liguria dalle 9 alle 17 lunedì 24 luglio

Posted on

34 deceduti Sono 4.011 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 88 in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono stati effettuati 17.521 tamponi (942 in più di ieri). I pazienti ospedalizzati sono 1262 in Liguria (16 in più di ieri), di cui 153 in terapia intensiva (tre in meno rispetto a ieri). 34 le persone decedute. Sono in isolamento […]